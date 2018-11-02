الهلال بطلاً لكأس عام زايد

المصدر: ابوظبي-ياسر قاسم

حقق الهلال كأس عام زايد بعد فوزه على غريمه المريخ في الكلاسيكو السوداني الذي اقيم مساء الجمعة باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة وسط حضور جماهيري يقدر بنحو 40 الف متفرج وفاز الهلال بنتيجة 2-1 بعد سيناريو دراماتيكي بدأه الفريق الازرق بالتقدم بهدف السبق عبر محمد الضي في الشوط الأول في الدقيقة 22 ثم عدل المريخ النتيجة عبر سيف تيري في الدقيقة 69 وفي الوقت الذي كانت تشير فيه المباراة للحسم بركلات الترجيح اذ بالمدافع خالد عبد المنعم يسجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة الاخيرة للوقت بدل الضائع.