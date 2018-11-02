الأهلي والترجي.. «الفار» يحسم صراع الكبار

المصدر: Ⅶ القاهرة- أ ف ب

يستضيف الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية، الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الذي ستستخدم فيه تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم («في ايه آر») لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وتقام مباراة الإياب في 9 نوفمبر على ملعب رادس في تونس.

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة استخدم هذه التقنية مرة واحدة قبل الآن مطلع الموسم الحالي، وذلك في مباراة الكأس السوبر التي فاز فيها الوداد البيضاوي المغربي على مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 1-صفر.

وقال الأمين العام للاتحاد الأفريقي، المصري عمرو فهمي، «سبق أن استخدمناها (التحكيم بالفيديو) في الكأس السوبر في فبراير دون أي عائق، ونحن سعداء لاعتمادها من جديد».

وأضاف، «إنها لحظة تاريخية أخرى بالنسبة إلى كرة القدم الأفريقية. الاتحاد مصمم على استخدام آخر الابتكارات التكنولوجية المتوفرة».

وهي المرة الثانية على التوالي التي يجمع فيها النهائي بين فريقين التقيا في دور المجموعات، وكانت الأولى بين الأهلي نفسه والوداد المغربي وانتهت بتتويج الأخير. وتوج الأهلي باللقب 8 مرات، وهو يحمل الرقم القياسي بفارق ثلاثة ألقاب أمام مواطنه الزمالك ومازيمبي، فيما أحرز الترجي اللقب مرتين عامي 1994 و2011.