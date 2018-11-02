اتحاد الكرة يحتفي بشقيقه السوداني

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

احتفى اتحاد الإمارات لكرة القدم بشقيقه الاتحاد السوداني خلال مأدبة غداء أقيمت، أمس، بفندق نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي على هامش مباراة «كلاسيكو السودان» بين الهلال والمريخ التي ستقام في الثامنة من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، برعاية ومباركة القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين، وبالتزامن مع عام زايد 2018، حيث تأتي المبادرة التاريخية إيماناً بالعلاقات المتميزة التي تربط الإمارات بالسودان منذ قيام الاتحاد.

حضر المأدبة من جانب اتحاد الكرة راشد الزعابي، مسلم الكثيري، حسن عبدالوهاب، الدكتور خليفة الغفلي وأمل بوشلاخ أعضاء مجلس الإدارة، فيما حضر من الجانب السوداني اللواء الدكتور عامر عبدالرحمن عثمان النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، والمهندس نصر الدين أحمد حميدتي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد السوداني، والبروفيسور محمد جلال محمد أحمد نائب رئيس الاتحاد، وعدد من مسؤولي الاتحاد وناديي الهلال والمريخ والوفد المرافق.

ورحب أعضاء اتحاد الكرة بالوفد السوداني، متمنين لهم طيب الإقامة في العاصمة أبوظبي، مؤكدين كذلك أن استضافة «كلاسيكو السودان» يجسد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات وتوطيداً لأواصر المحبة والإخاء بين الشعبين الإماراتي والسوداني. وتناول الجانبان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الإماراتي والسوداني لكرة القدم في مسألة تبادل الخبرات الفنية والإدارية التي تخدم الطرفين. وفي ختام المأدبة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.