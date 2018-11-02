الترجي التونسي يخسر جهود الجويني وبن محمد أمام الأهلي اليوم

المصدر: (د ب أ)

أعلن الموقع الالكتروني الرسمي لفريق الترجي التونسي اليوم الخميس غياب الثنائي أيمن بن محمد وهيثم الجويني عن لقاء الفريق أمام مضيفه الأهلي المصري في مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدا الجمعة.

وقال النادي في بيان مقتضب اليوم: "مع الأسف الشديد، ومن سوء الحظ لن يتمكن الاطار الفني للترجي التعويل غدا على خدمات الثنائي أيمن بن محمد وهيثم الجويني لأسباب صحية حيث يشكو كل منهما من إصابة عضلية".

ونقلت تقارير إعلامية في تونس نقلا عن بعثة الفريق بمدينة الاسكندرية، شمالي مصر، أن المدافع الأيسر أيمن بن محمد اكتفى اليوم بالركض حول الملعب في تدريبات الفريق، فيما تابع المهاجم هيثم الجويني التدريبات من على حافة الملعب دون أن يتدرب.

وقدم اللاعبان مستويات رائعة مع الفريق في المباريات الأخيرة لاسيما ضد أول أغسطس الأنغولي في الدور قبل النهائي من المسابقة.

ويتجه معين الشعباني مدرب الترجي الى التعويل على اللاعب حسين الربيع بدلا من بن محمد، في حين يبدو المهاجم طه ياسين الخنيسي المرشح الأبرز للعب كقلب هجوم بدلا من الجويني.

ويتطلع الترجي للفوز باللقب الثالث في تاريخه بعد عامي 1994 و2011 والثأر من خسارته نهائي 2012 ضد الاهلي المصري بالذات صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب في ثماني مناسبات.