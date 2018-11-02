الزمالك ينتفض أمام دجلة برباعية ويستعيد صدارة الدوري المصري

المصدر: (د ب أ)

استعاد الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مستحقاً 4 / 2 على مضيفه وادي دجلة اليوم الخميس في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم بالمرحلة ذاتها عن تعادل حرس الحدود مع ضيفه المقاولون العرب بدون أهداف، فيما فاز مصر المقاصة 1 / صفر على مضيفه بتروجيت.

وارتفع رصيد الزمالك، الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، إلى 20 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الإنتاج الحربي، ومازال الفريق الأبيض يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد وادي دجلة، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأحرز وادي دجلة هدفا مباغتا حمل توقيع محترفه السنغالي ابراهيما نداي في الدقيقة 24، لكن أصحاب الأرض لم يهنأوا بالتقدم كثيرا، بعدما أدرك محمود عبدالمنعم (كهربا) التعادل للزمالك في الدقيقة 31.

وأضاف ابراهيم حسن الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 43، فيما أحرز محمود علاء الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

واستغل الزمالك حالة الانهيار التي عانى منها وادي دجلة، ليضيف يوسف ابراهيم (أوباما) الهدف الرابع في الدقيقة 63، لكن ابراهيم نداي قلص الفارق بتسجيله الهدف الثاني لوادي دجلة في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، طرد على إثرها محمد عبدالغني مدافع الزمالك لحصوله على الإنذار الثاني.

وأهدر فريقا حرس الحدود والمقاولون العرب نقطتين ثمينتين في صراعهما للهروب من مراكز المؤخرة في جدول المسابقة، بعدما تعادلا بدون أهداف في وقت سابق اليوم على ملعب الحرس بضاحية المكس في الاسكندرية.

وظل المقاولون قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد ثماني نقاط من عشر مباريات، بفارق نقطة خلف الحرس، الذي خاض 12 مباراة في البطولة حتى الآن.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب خلال أغلب الفترات، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.

وفي ملعب الجيش بالسويس، اقتنص مصر المقاصة فوزا ثمينا 1 / صفر من مضيفه بتروجيت.

وارتفع رصيد المقاصة الذي عاد لطريق الانتصار الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين، إلى 17 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد بتروجيت، الذي أخفق في تحقيق أي فوز منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).