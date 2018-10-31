جراحة ناجحة لـ"عموري" في برشلونة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي الهلال السعودي، عن نجاح العملية التي خضع لها لاعبه عمر عبد الرحمن "عموري"، نجم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، والتي أجراها له الطبيب رامون كوغات اليوم "الاربعاء"، في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتوجه مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير محمد بن فيصل، بالشكر إلى تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لتكفله بمصاريف العملية وعلاج "عموري".

يذكر أن الجراحة التي خضع لها "عموري"، لعلاج الرباط الصليبي المصاب، والذي ينهي الموسم الحالي بالنسبة للاعب، ويغيب على أثره عن المشاركة مع منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 نوفمبر المقبلين.