الوصل يبدأ مشوار استعادة التوازن

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

بدأ الوصل مشوار الخروج من الأزمة الحالية، واصطاد عدة عصافير بحجر واحد، بعد تعادله الثمين أمام مضيفه الأهلي المصري، في اللقاء الأول والتاريخي الذي جمع الفريقين أول أمس على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بنتيجة 2-2، في دور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتتمثل المكاسب التي حققها الوصل «ممثل الإمارات الوحيد في البطولة»، من تعادله مع الأهلي، في عودته إلى دبي بتعادل ثمين من ملعب الخصم، ما يزيد من حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية، عندما يلتقي بطل مصر مجدداً في 22 نوفمبر المقبل على ملعب زعبيل في لقاء الإياب، والتمثيل المشرف للدولة في البطولة، التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تزامناً مع «عام زايد»، وكسب احترام الجمهور المصري، وعودة الروح والثقة للاعبين، والتي سيكون لها آثارها الإيجابية على مشاركات «الإمبراطور» في دوري الخليج العربي، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخراً، بتعرضه للخسارة الرابعة على التوالي هذا الموسم، وقد يكون المردود الإيجابي الذي قدمه «الإمبراطور» في مصر، بوابة للخروج من الأزمة التي يمر بها الفريق، فضلاً عن اكتساب رضا الجمهور وثقته مجدداً.

وتأهل الوصل إلى الدور الثاني، بعد تفوقه على الاتحاد السعودي في دور الـ 32 بالتعادل ذهاباً 1-1 في جدة، ومن دون أهداف في مباراة الإياب، على ملعب زعبيل.

عودة الروح

وأكد حسن العبدولي مدرب فريق الوصل المؤقت، أن الجهاز الفني لـ «الأصفر»، يبحث عن عودة الروح المفقودة للفريق، بعد افتقاد «الإمبراطور» للحظ في منافسات دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن التعادل أمام الأهلي المصري، حقق جزءاً من هذا الهدف.

وقال العبدولي: «قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي المصري، وتحلى لاعبونا بالمسؤولية والثقة بالنفس، ودخلنا اللقاء ونحن نبحث عن نتيجة إيجابية، تعيد «الإمبراطور» إلى الطريق الصحيح، بعد العقبات التي يمر بها الفريق في المسابقات المحلية، والمنحنى النفسي الذي أثر في اللاعبين وأفقدهم ثقتهم بأنفسهم».

وأضاف: «لكل مباراة ظروفها الخاصة، ودخلنا اللقاء بهدف تحقيق الفوز والعودة بالانتصار إلى دبي، مشيراً إلى رضاه عن أداء لاعبي الوصل، بعد المردود الجيد الذي قدموه أمام الأهلي المصري في ملعبه ووسط جمهوره».

وتابع العبدولي: «أمام الأهلي مهمة كبيرة في لقاء الإياب في دبي، ونأمل أن تتغير الأمور لصالح الوصل، ونتمنى التوفيق لفريق الأهلي في مشواره في دوري أبطال أفريقيا».

واختتم مدرب الوصل حديثه بالقول: «الأهلي فريق كبير، ونحترمه وجمهوره، وكل عناصره مميزة، سواء البدلاء أو الأساسيين، ونشكر الجميع هنا على حفاوة الاستقبال، وأعتقد أن المباراة كانت فرصة جيدة للفريقين لتحقيق الاستفادة، كل على طريقته».

الثقة الزائدة

من ناحيته، قال الفرنسي اتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي المصري: «إن الثقة الزائدة للاعبي الشياطين الحمر وراء التعادل الذي حققه الفريق في ملعبه ووسط جمهوره، مشيراً إلى أن النتيجة غير مرضية، وتراجع الأهلي في الشوط الثاني تسبب في استقبال مرماه لهدفين».

ونفى مدرب الأهلي أن يكون الدفع بالحارس الأساسي محمد الشناوي في المباراة ضرباً من المغامرة قبل مباراة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بل هو أمر طبيعي للتعود على أجواء ملعب برج العرب.

تحذير

من ناحية أخرى، طالب محمد سرور لاعب الوصل، زملاءه بعدم التراخي عند مواجهة الأهلي المصري في لقاء الإياب، مشيراً إلى أن الجميع كان يتوقع نتيجة مغايرة لما خرجت عليها المباراة، نظراً لقوة ومكانة الأهلي المصري، إلا أن الوصل كان على قدر المسؤولية.

وقال: «لقد تعاهدنا قبل المباراة على الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب برج العرب بالإسكندرية، لإعادة الوصل إلى مكانته الطبيعية في المسابقات المحلية، ونتطلع إلى إكمال الموسم بهذه الروح الوثابة».

وأضاف: «كانت تنقصنا الروح في المباريات الماضية، لكنها بدأت في العودة، وحالة الانسجام بين اللاعبين موجودة منذ بداية الموسم، لكن كانت تنقصنا بعض التفاصيل الصغيرة». واختتم سرور حديثه بالقول: نشكر المدرب السابق غوستافو، والمدرب الحالي حسن العبدولي، وفرصتنا كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في لقاء الإياب، متمنياً أن يكون جمهور الوصل قد استمتع بمشاهدة المباراة.

إصابة

اعترض قطاع عريض من جمهور النادي الأهلي على قرار مدرب الفريق الفرنسي اتريس كارتيرون إشراك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الأساسي وحارس منتخب مصر والتي نتج عنها تعرضه لكدمة في العضلة الأمامية قد تجبره على الغياب عن المواجهة المهمة التي ستجمع بين الأهلي المصري ونظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشاروا إلى أنه كان من الأفضل الدفع بالحارس البديل شريف إكرامي وعدم الدفع بالشناوي حتى لا يتعرض للإصابة في وقت الفريق في أمس الحاجة لجهوده.