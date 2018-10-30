تغطية مكثفة لقمة السودان على «أبوظبي الأولى»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

في أكبر تغطية من نوعها لحدث رياضي واحد، أعلنت أبوظبي للإعلام عن تخصيص قناة أبوظبي الرياضية الأولى بالكامل، وعلى مدى أربعة أيام متواصلة لتغطية ومتابعة الحدث الرياضي الكبير لمباراة الكلاسيكو السوداني بين فريقي الهلال والمريخ قطبي الكرة السودانية، الذي يقام على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي 2 نوفمبر المقبل.

وتنطلق المباراة تحت شعار «لقاء الأشقاء على أرض الوفاء» وتبدأ التغطية ابتداء من اليوم وحتى نهاية المباراة ومغادرة الفريقين للدولة في الثاني من نوفمبر المقبل. وتتضمن هذه التغطية الموسعة في أيامها الأربعة العديد من الفنون التلفزيونية المختلفة بين البرامج اليومية المباشرة والبرامج المسجلة والأفلام الوثائقية والتقارير والفواصل، إضافة إلى التغطيات المباشرة للأحداث المصاحبة.

وستقدم القناة ثلاثة أفلام وثائقية الأول عن الخرطوم تحت اسم «الخرطوم بنت مقرن النيلين»، والفيلم الوثائقي الثاني عن نادي الهلال باسم «الهلال الموج الأزرق» ثم فيلم وثائقي آخر عن نادي المريخ باسم «المريخ نجم السعد» وهو أيضاً يفتح خزائن النادي العريق وتاريخه ونجومه وسجل انتصاراته وغيرها من الجوانب التي بعضها يعرض لأول مرة للمشاهدين عن كل ناد وتاريخه.

كما ستكون سهرة يومية من استوديوهات أبوظبي الرياضية بعنوان «أرض النيلين» وهي سهرات يقدمها المذيع يعقوب السعدي، وتتضمن العديد من اللقاءات المباشرة والتقارير والأغاني والفواصل وغيرها.

وستقدم القناة مجموعة من التقارير الخاصة بعضها تم إعداده من رحلة فريق العمل بالسودان، وبعضها تم إعداده من أرشيف القناة هنا، تتناول كل الجوانب الرياضية والثقافية المختلفة كما سيعيش المشاهد أيضاً مع مجموعة من الأغاني السودانية الوطنية والرياضية للفريقين، إضافة إلى عدد من اللقاءات الخاصة ولقاءات مع الجماهير في الشارع السوداني، إضافة إلى عدد من التقارير الخفيفة عن المطاعم وأشهر الأكلات وعن الفنون التقليدية وعن جوانب الحياة ثم تقارير خاصة عن منشآت كل ناد ومرافقه وأهم ما يميز كل ناد ويضم من منشآت ومرافق، ولقاءات أخرى مع عدد من مشاهير المجتمع والفنانين السودانيين.