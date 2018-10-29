الهلال يكتسح النفط والاسماعيلي يتعادل مع الرجاء في كأس زايد

المصدر: (د ب أ)

وضع فريق الهلال السعودي قدما في دور الثمانية لكأس زايد للأندية الأبطال عبر فوزه الكاسح على النفط العراقي 4 /صفر اليوم الاثنين في ذهاب دور الـ16 للبطولة.

وافتتح الفرنسي بافيتمبي جوميز التسجيل للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 35 وأضاف البيروفي أندريه كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 61 وتبعه ياسر الشهراني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وجاء الهدف الرابع للهلال بنيران صديقه حيث سجله بيار بو بكر لاعب النفط عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 70.

وفي مباراة أخرى في ذهاب دور الستة عشر للبطولة تعادل الاسماعيلي المصري مع الرجاء المغربي سلبيا.