رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي يستقيل بعد يومين من تعيينه

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم،نبيل نقشبندي اليوم الأحد استقالته رسميا من منصبه وذلك بعد نحو يومين من تعيينه في هذا المنصب .

وقال نقشبندي في حسابه على "تويتر" أن ظروفه العملية جعلته يقرر الاستقاله ، موضحا أنه استخارة الله ، ومعربا عن تمنياته للجميع بالتوفيق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد إستخارة الله ونظراً لظروفي العملية والمهنية فقد تقدمت لسعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بإستقالتي وإعتذاري عن رئاسة لجنة التحكيم بالإتحاد، فى نفس الوقت الذى اشكر فيه ثقة المسؤولين الكبيرة في شخصي و تمنياتي للجميع بالتوفيق — نبيل خالد نقشبندي (@nabeelkn1) October 28, 2018

يذكر أن الإنجليزي مارك كلاديمبرج ، كان يرأس لجنة الحكام في السعودية ، وهو أول أجنبي يصل لهذا المنصب بجانب قيادته للمباريات ، وفقا لوكالة النباء الالمانية " د ب ا " .