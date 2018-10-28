رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي يستقيل بعد يومين من تعيينه

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

قدم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم،نبيل نقشبندي اليوم الأحد استقالته رسميا من منصبه وذلك بعد نحو يومين من تعيينه في هذا المنصب .

وقال نقشبندي في حسابه على  "تويتر" أن ظروفه العملية جعلته يقرر الاستقاله ، موضحا أنه استخارة الله ، ومعربا عن تمنياته للجميع بالتوفيق

يذكر أن الإنجليزي مارك كلاديمبرج ، كان يرأس لجنة الحكام في السعودية ، وهو أول أجنبي يصل لهذا المنصب بجانب قيادته للمباريات ، وفقا لوكالة النباء الالمانية " د ب ا " .

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