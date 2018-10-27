سوبر الأهلي المصري واتحاد جدة 27 نوفمبر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً يفيد بإقامة مباراة السوبر المصري السعودي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بين فريقي الأهلي بطل الدوري المصري، واتحاد جدة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 27 نوفمبر المقبل بالقاهرة، بعد موافقة مجلس إدارة الأهلي على خوض المباراة، التي جاءت عقب الاطمئنان على تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وأكد محمود الخطيب، رئيس النادي، أن النادي لم يرفض المشاركة في السوبر، لكنه طلب فقط تحديد موعد مناسب.