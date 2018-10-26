المريخ يصل اليوم والهلال يظهر غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تترقب الجالية السودانية بدولة الإمارات، لقاء العملاقين، الهلال والمريخ، على ملعب استاد محمد بن زايد عند الساعة الثامنة مساء الثاني من نوفمبر المقبل، بمناسبة عام زايد 2018، في إطار الترابط والعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، ويحظى الكلاسيكو باهتمام جماهير الكرة السودانية داخل وخارج الدولة.

وتصل اليوم (الجمعة) بعثة المريخ مكونة من 50 فرداً، برئاسة محمد جعفر قريش نائب رئيس النادي، وعدد من أعضاء المجلس وينضم للبعثة لاحقاً محمد الشيخ مدني رئيس النادي لمتابعة اللقاء، وسيؤدي الأحمر عدداً من التدريبات قبل النزال المرتقب.

في حين تصل بعثة الهلال المكونة من 50 فرداً غداً (السبت)، ويتولى رئاستها أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس النادي، الذي سبق البعثة والموجود حالياً في دبي، وظل في حالة اتصالات مع اتحاد كرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي خلال الأيام الماضية، للمزيد من التنسيق.