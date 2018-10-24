رئيس الهلال السعودي يواسي عموري بعد إصابته بالرباط الصليبي

المصدر: ( د ب أ)

واسى محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، صانع اللعب الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الديربي، التي جمعت بين الهلال والشباب في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان واستبدل على إثرها بعد مرور 12 دقيقة من انطلاق المباراة.

وكتب محمد بن فيصل، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر مؤلم لكل عشاق كرة القدم، ألف سلامة وترجع أقوى بإذن الله، كلنا معك وسنبقى معك".

يذكر أن عموري انتقل إلى الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده مع فريق العين الإماراتي، وقدم مستويات طيبة مع ناديه.