الأهلي يضرب موعداً مع الترجي في نهائى دورى أبطال إفريقيا

المصدر: (د ب أ)

تأهل النادى الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية عشرة في تاريخه رغم خسارته 1 / 2 الثلاثاء من وفاق سطيف في مباراة إياب الدور قبل النهائى للبطولة .

وتقدم وليد سليمان للأهلي في الدقيقة 61 وتعادل محمد إسلام بكسر لوفاق سطيف في الدقيقة 67 وأضاف زميله حسام الدين غشة الهدف الثاني لوفاق سطيف في الدقيقة 72 .

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية مستفيدا من فوزه 2 / صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة حيث صعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 2.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز في الجزائر لمدة 13 عاما حيث كان آخر انتصار للفريق على اتحاد العاصمة في دورالـ16 عام 2005 بهدف سجله محمد بركات، نجم الأهلي الأسبق.

ونال الأهلي خسارته الخامسة من الفرق الجزائرية في البطولات الإفريقية ، حيث حقق الفوز في تسع مباريات، وكان التعادل حاضراً في خمس مباريات.

وحصل الأهلي علي بطولة دوري أبطال أفريقيا ثماني مرات كان آخرها عام 2013 عندما فاز على أورلاندو بارتس الجنوب إفريقى في النهائي .

ويلتقي الأهلي في نهائى البطولة مع الترجي التونسي الفائز سلفا على أول أغسطس الأنغولي في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.