مستحقات المحمدي تهدد الزمالك

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي (فيفا)، بمنح نادي الزمالك مهلة 30 يوماً، لصرف المستحقات المتأخرة الخاصة باللاعب حسين ياسر المحمدي، لتلافي تعرض النادي لغرامة مالية وخصم من النقاط، ويطالب اللاعب الذي ارتدى قميص الزمالك في موسم (2009 - 2010)، بمستحقاته المقدرة بنحو 45 ألف دولار.

ووعد هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، بإنهاء الأزمة سريعاً، كون المبلغ المطلوب بسيط وسيتم تسويته مع اللاعب، لاسيما بعد التواصل مع المحمدي، الذي أكد عدم علمه بتحريك الدعوى، مؤكداً أنه سيتم صرف المستحقات خلال أيام. فيما أبدى اللاعب تعجبه من تأخر مستحقاته رغم أنها مبلغ بسيط، ولفت إلى أنه تنازل عن أكثر من نصف مستحقاته حباً في الزمالك وجماهيره.