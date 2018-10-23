الترجي التونسي يطيح بأول أغسطس ويتأهل لنهائي دوري أفريقيا

المصدر: ( د ب أ)

خطف فريق الترجي التونسي بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، بتغلبه اليوم الثلاثاء4 / 2 على ضيفه فريق أول أغسطس الأنغولي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

تقدم أول اغسطس في الدقيقة السابعة عن طريق غيرالدو، وتعادل يوسف البلايلي للترجي في الدقيقة 16 وعزز زميله محمد علي اليعقوبي تقدم الترجي بالهدف الثاني في الدقيقة 27، وتعادل مونغو بوكامبا لأول أغسطس في الدقيقة، 64 ثم أضاف هيثم الجويني الهدف الثالث للترجي في الدقيقة 74 وخطف أنيس البدرى الهدف الرابع للترجي في الدقيقة 85.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز فريق أول أغسطس 1 / صفر، ليصعد الترجي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / 3.

وينتظر الترجي في الدور النهائي الفائز من المباراة التي تجمع بين وفاق سطيف الجزائري والأهلي المصري التي تقام في وقت لاحق اليوم.