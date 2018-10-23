"عموري" يغيب عن منتخبنا في كأس آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي الهلال السعودي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن إصابة لاعبه ونجم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، عمر عبد الرحمن "عموري"، بقطع في الرباط الصليبي.

أكد النادي أن الأشعة التي أجراها اللاعب أوضحت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وأنه سوف يتحدد موعد العملية الجراحية خلال الفترة المقبلة.

وتعني إصابة "عموري" بقطع في الرباط الصليبي غيابه عن المشاركة مع منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا المقررة خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، في الإمارات، إذ تستلزم تلك الإصابة ستة أشهر للعلاج والتأهيل بعد إجراء العملية الجراحية، المتوقع أن تكون في أحد المستشفيات الأوروبية المتقدمة في هذا المجال.