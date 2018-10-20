الشباب يتحدى الهلال في الدوري السعودي

المصدر: الرياض - د ب أ

يرفع فريق الشباب «9 نقاط» راية التحدي خلال المواجهة المثيرة التي تجمعه مع الهلال «12 نقطة» «حامل اللقب» اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، ويأمل الهلال في الفوز للاستمرار في المنافسة على الصدارة، والتقى الشباب والهلال في 19 مباراة بدوري المحترفين، حقق الأول الفوز في 4 مواجهات، مقابل 11 انتصاراً للهلال، وساد التعادل في 4 لقاءات وشهدت مواجهات الفريقين، تسجيل 43 هدفاً بواقع 27 هدفاً لصالح الهلال، و16 هدفاً من نصيب لاعبي الشباب.

وفي الجولة نفسها يلعب الاتفاق مع الأهلي، ويتصدر السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، قائمة هدافي مواجهات الفريقين بالدوري، برصيد 6 أهداف يليه عماد الحوسني لاعب الأهلي السابق، بـ5 أهداف.