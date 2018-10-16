تونس تعبر النيجر وتصعد مع مصر إلى كأس الأمم الأفريقية

المصدر: د ب ا

تأهل المنتخب التونسي برفقة المنتخب المصري إلى كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2019 بالكاميرون بعد فوز منتخب تونس على مضيفه منتخب النيجر 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات.

وكان منتخب مصر يحتاج إلى فوز أو تعادل منتخب تونس على النيجر لكي يضمن مقعده في البطولة الافريقية وهو ما تحقق بالفعل ليصعد مع تونس إلى البطولة التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل.

وواصل منتخب تونس العلامة الكاملة ليرفع رصيده في صدارة المجموعة العاشرة إلى 12 نقطة من اربعة انتصارات متتالية.

ويحل منتخب مصر في المركز الثاني بتسع نقاط بعد فوزه على مضيفه اي سواتيني (سوازيلاند سابقا) 2 /صفر في وقت سابق اليوم.

ويأتي منتخب اي سواتيني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن النيجر التي تتذيل المجموعة.

وعلى ملعب "جنرال سيني كونتشفراس" تقدم فراس شواط بهدفين للمنتخب التونسي في الدقيقتين 28 و32 ورد يوسف اومارو بهدف لمنتخب النيجر في الدقيقة 36.

وبدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من جانب منتخب تونس بحثا عن تسجيل هدف السبق ولكن لاعبو نسور قرطاج افتقدوا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة.

وكان ديلان برون قريبا من التقدم بهدف لمنتخب تونس في الدقيقة 12 عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس النيجر تصدى للكرة بثبات.

وكاد فراس شواط أن يفتتح التسجيل لنسور قرطاج في الدقيقة 25 عبر ضربة رأس قوية بعدما تلقى تمريرة رائعة من اسامة الحدادي ولكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.

وتقدم فراس شواط بهدف للمنتخب التونسي في الدقيقة 28 بعدما تلقى تمريرة بالرأس من حمزة مثلوثي ليستغل سوء تمركز خط دفاع وحارس النيجر ويسدد دون عناء في الشباك.

وبعد أربع دقائق فقط أضاف شواط الهدف الثاني له ولبلاده بعدما تلقى تمريرة ذكية من نعيم السليتي أمام المرمى مباشرة ليلمس الكرة إلى داخل المرمى.

ورد يوسف اومارو بهدف لمنتخب النيجر في الدقيقة 36 بعدما استغل خطأ فادحا من الدفاع التونسي وسدد بكل سهولة بقدمه اليمنى في شباك الحارس فاروق بن مصطفى.

ومرت الدقائق الأخيرة دون حدوث جديد ليخرج المنتخب التونسي متقدما بهدفين مقابل هدف.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بهجمة تونسية سريعة انتهت بتسديدة من فخر الدين بن يوسف ولكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

ورد منتخب النيجر بفرصة خطيرة عبر ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء نفذها أمادو وونكوني لكن الحارس التونسي تصدى للكرة ببراعة.

وكاد أديبايور أدجي أن يدرك التعادل للنيجر في الدقيقة 70 عبر تسديدة قوية بعيدة المدى لكن الحارس التونسي فاروق بن مصطفى وقف له بالمرصاد.

وأنقذ كاسالي داوودا حارس النيجر مرمى فريقه من هدف محقق في الدقيقة 74 وتصدى لتسديدة صاروخية بعيدة المدى من فخر الدين بن يوسف.

وتوالت الهجمات التونسية في آخر ربع ساعة والتي كان أخطرها انطلاقة رائعة من نعيم السليتي في الجهة اليسرى قبل أن يرسل عرضية متميزة إلى طه ياسين الخنيسي الذي سدد كرة قوية لكن حارس النيجر أبعدها من على خط المرمى لتصل الكرة إلى أيمن بن محمد لكن تسديدته اصطدمت بالقائم الأيسر ليحرم منتخب تونس من الهدف الثالث.

ولم يحدث أي جديد في اللحظات الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز تونس بهدفين مقابل هدف.