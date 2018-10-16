منتخب مصر يهزم اي سواتيني ويضع قدماً في كأس أمم افريقيا

المصدر: د ب ا

وضع منتخب مصر قدما في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2019 بالكاميرون عبر الفوز على مضيفه اي سواتيني (سوازيلاند سابقا) 2 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات الافريقية.

وتقدم احمد حجازي مدافع وست بروميتش البيون الإنجليزي بهدف للفراعنة في الدقيقة 19 وأضاف مروان محسن مهاجم الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وسجل حجازي أول هدف له على المستوى الرسمي مع منتخب بلاده بعد أن سجل هدفا من قبل خلال المباراة الودية أمام بتسوانا والتي انتهت بالتعادل 1 /1 في عام 2013.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب تونس المتصدر والذي يواجه النيجر في وقت لاحق اليوم.

ويحل منتخب اي سواتيني في المركز الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن النيجر متذيلة الترتيب.

وسيتأهل منتخب الفراعنة رسميا إلى كأس الأمم الافريقية إذا فازت تونس أو تعادلت مع النيجر في مباراتهما في وقت لاحق اليوم.