نيمار يكيل المديح للمنتخب السعودي

المصدر: (د ب أ)

أشاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالمستويات التي قدمها المنتخب السعودي خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضية ضمن لقاءات بطولة "سوبر كلاسيكو" الودية.

وفاز المنتخب البرازيلي على نظيره السعودي بهدفين دون رد على ملعب "جامعة الملك سعود" معقل نادي الهلال بالعاصمة الرياض.

ويستعد "السامبا" لخوض مباراة قوية أمام غريمه التقليدي الأرجنتين على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة مساء الثلاثاء، في اليوم الأخيرة من منافسات البطولة الدولية.

وقال نيمار في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "لم أتفاجأ من مستوى المنتخب السعودي، أعلم جيدا أن لديهم إمكانيات كبيرة، وسيتطور بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة".

ويغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، عن قائمة "التانغو" المشاركة في بطولة "سوبر كلاسيكو".

وعن ذلك قال نيمار "نعم ميسي لن يشارك في الكلاسيكو، ولكن المنتخب الأرجنتيني كبير ويمتلك إمكانيات رائعة ولاعبين آخرين مميزين".