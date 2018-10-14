فوز صعب للمغرب وتونس تدنو من التأهل والسودان بدون النقاط

المصدر: أ ف ب

حقق منتخب المغرب فوزا بالغ الصعوبة على جزر القمر 1-صفر بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، السبت في الدار البيضاء ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة عام 2019 في الكاميرون.

وبعد أن كانت المباراة متجهة الى التعادل، حصل منتخب "أسود الأطلس" على ركلة جزاء بعد عرقلة أشرف حكيمي، ترجمها فيصل فجر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع مسجلا هدف الفوز.

ورفع المغرب، الذي غاب عنه صانع ألعاب أياكس أمستردام حكيم زياش، رصيده الى 6 نقاط بفوزين وخسارة، مواصلا صحوته بعد خسارته في الجولة الأولى ضد الكاميرون ثم تعويضه بالفوز على مالاوي 3-صفر.

وكانت الكاميرون رفعت رصيدها الجمعة إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بفوزها على مالاوي 1-صفر.

ويتأهل الى النهائيات القارية صاحبا المركزين الأولين في كل مجموعة باستثناء المجموعة الثانية التي سيتأهل عنها الوصيف في حال بقيت الصدارة للكاميرون، أو المتصدر في حال لم تكن الصدارة من نصيب الأخيرة.

أما تونس فقد اقتربت من التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم بعد فوزها الثالث تواليا على حساب ضيفها منتخب النيجر 1-صفر، السبت في رادس ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة العاشرة.

ورفعت تونس بقيادة مدربها الجديد فوزي البنزرتي رصيدها الى 9 نقاط من 3 مباريات، مقابل 6 لمصر ونقطة لكل من سوازيلاند والنيجر.

وفي ظل غياب مهاجم سانت إتيان الفرنسي وهبي الخزري عن تشكيلة تونس بسبب الاصابة، افتتح "نسور قرطاج" التسجيل من ركنية عكسها ديلان برون الى القائم البعيد، حيث تابعها مدافع أولمبياكوس اليوناني ياسين مرياح من مسافة قريبة مسجلا هدفه الدولي الثاني.

وبعد سيطرة تونسية في الشوط الأول، تراجع المضيف الثاني وسمح للنيجر بشن هجمات خطيرة على مرماهم، بيد أنهم احتفظوا بالتقدم حتى صافرة النهاية.

وأكمل التونسيون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد غيلان الشعلاني في الدقيقة 87.

كما فاز المنتخب السنغالي على ضيفه السوداني 3 / صفر ومنتخب مدغشقر على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية 1 / صفر.

وتلاعب نجوم المنتخب السنغالي بلاعبي منتخب السودان وفازوا 3 / صفر.

وسجل أهداف المنتخب السنغالي بابي أبو سيسي في الدقيقة 17 وإدريسا جاي في الدقيقة 18 ومباي نيانج في الدقيقة 50.

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب مدغشقر، ويظل المنتخب السوداني بلا نقاط في المركز الرابع الأخير.