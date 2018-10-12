هجوم على البدري بسبب «كينو»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تعرض حسام البدري، المشرف العام على نادي بيراميدز المصري، إلى هجوم شديد من جماهير النادي الأهلي، بسبب تألق البرازيلي ماركوس دا سيلفا «كينو»، مهاجم بيراميدز، ويرجع هذا الهجوم إلى ما ألمح له الإعلامي أحمد شوبير بأن البدري هو من رفض انضمام كينو إلى الأهلي، وقت توليه منصب المدير الفني للفريق الموسم الماضي.

واتهمت الجماهير البدري بعدم الولاء لناديه السابق، وأنه ذهب إلى بيراميدز من أجل المال، متناسياً الأزمة التي نشبت بين الأهلي ومالك نادي بيراميدز، غير أن البدري وصف ما يثار ضده بأنه حكايات يرددها بعض المنتفعين بهدف تحقيق بطولات مزيفة، رافضاً أن يزايد أحد على حبه لناديه.

وأكد أنه لم يرفض ضم «كينو»، الذي تم عرضه ضمن مجموعة كبيرة من اللاعبين.