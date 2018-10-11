صلاح يُكمل صفوف الفراعنة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

اكتملت صفوف المنتخب المصري لكرة للقدم، أمس، بعد انضمام محمد صلاح نجم الفريق المحترف في ليفربول الإنجليزي، بعد أن سمح له خافيير أغيري المدير الفني بمزيد من الراحة بعد المجهود الكبير الذي بذله صلاح في مباراة فريقه ليفربول الأخيرة أمام مانشيستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويتواجد منتخب مصر في معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة سوازيلاند غداً بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وقد انضم صلاح فور وصوله إلى التدريبات الخفيفة التي أجراها بعض اللاعبين، فيما يؤدي الفريق ككل تدريباته المسائية بشكل مغلق، ومنع دخول وسائل الإعلام، ليتبقى تدريب أخير سيؤديه الفريق مساء اليوم.