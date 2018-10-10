الأهلي يعبر الترسانة ويلاقي بيراميدز في كأس مصر

المصدر: د ب ا

قاد البديل أحمد الشيخ فريقه الأهلي للتأهل بشق الأنفس الي دور الـ16 في بطولة كأس مصر لكرة القدم اليوم الأربعاء، بتغلبه 3 / 2 علي الترسانة (أحد أندية الدرجة الثانية) في دور الـ32 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز وادي دجلة 4 / 1 علي ضيفه الجونة.

تقدم الترسانة بهدف مبكر عن طريق هشام رجب في الدقيقة الرابعة، بعدما استغل عرضية من ركلة ركنية ليضعها برأسه قوية علي يمين علي لطفي حارس مرمى الأهلي، وتعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة 37 بعدما استغل تمريرة بينية من أحمد حمدي ليضعها شريف بيسراه في المرمي الخالي من حارسه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بعدما حقق عمر طارق التقدم للترسانة مرة أخرى في الدقيقة 64 بعدما استغل خطأ مزدوجا من صبري رحيل الظهير الأيسر وعلي لطفي.

لم يهنأ الترسانة بتقدمه بعدما واصل محمد شريف تألقه عقب تسجيله الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 71 بعد متابعة تمريرة زميله أحمد ياسر ريان ليسدد داخل منطقة الجزاء على يمين حارس الترسانة.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة أحرز البديل أحمد الشيخ هدف التأهل للأهلي بعدما تابع عرضية إسلام محارب من الناحية اليمنى ليضعها بيسراه في المرمى بعد لحظات من نزوله الي أية الملعب، بديلا لمؤمن زكريا لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 3 / 2 على الترسانة.

وضرب الأهلي موعدا في دور الـ16 مع بيراميدز الذى تغلب أمس الثلاثاء علي طنطا (أحد أندية الدرجة الثانية) بالنتيجة ذاتها.

وعلى استاد بتروسبورت فاز وادي دجلة على الجونة 4 / 1، تقدم الجونة عن طريق محمد هلال في الدقيقة الثامنة، وأضاف زميله محمد جمال بيبو الهدف الثاني في الدقيقة 21، وقلص أحمد مجدي النتيجة للجونة من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وعزز كريم ممدوح تقدم دجلة بالهدف الثالث في الدقيقة 60 قبل ان يحرز محمد جمال بيبو الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 84.