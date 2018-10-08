الهلال.. اللقب الأصعب في الدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حقق الهلال اللقب الأصعب في تاريخ بطولات الدوري السوداني لكرة القدم، بتعادله أمس خارج ملعبه مع مضيفه مريخ الفاشر سلباً ليرفع رصيده إلى 31 نقطة بنهاية مرحلة النخبة متساوياً في النقاط مع غريمه التقليدي المريخ، ولكن تفوق الهلال بأفضلية المواجهات المباشرة، وجاء الفوز الهلالي باللقب رغم قرار «فيفا» بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق قبل جولتين من نهاية المسابقة، فعوضها بفوزه على المريخ ثم سقوط الأخير في فخ الخسارة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي أمام مريخ الفاشر نفسه، واللقب هو الـ15 للهلال في الدوري الممتاز.