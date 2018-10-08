الزمالك يحلق فوق السحاب

المصدر: الرياض - العوضي النمر

ساهم فوز الزمالك المصري على الهلال السعودي في لقاء كأس السوبر السعودي المصري (كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي)، الذي أقيم على ملعب استاد جامعة الملك سعود أول من أمس، في رفع معنويات لاعبي الزمالك، الذين كانوا يحتفلون مع جماهيرهم كمن يحلق فوق السحاب، بعد الفوز التاريخي في العاصمة السعودية الرياض، ويتوقع أن يظهر أثر هذه المعنويات على نتائج الفريق خلال منافسات الدوري المصري ودور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، حيث استعاد الزمالك روح الانتصارات، وأسعد جماهيره الغفيرة سواء التي حضرت المباراة أو التي تابعتها في مختلف الدول العربية.

وأشاد الجميع بمستوى الفريقين خلال المباراة، واستمتع الجمهور بأداء اللاعبين على مدى 98 دقيقة هي إجمالي زمن المباراة بالوقت المحتسب بدل الضائع، حتى نجح الزمالك في حسمها والتتويج بالكأس بعدما سجل هدفين في الشوط الأول عن طريق حمدي النقاز وكابونغو كاسونغو، بينما جاء هدف الهلال الوحيد عن طريق عمر خربين.

مكافأة

وأخذت المباراة طابع الجدية، حيث إن الفائز نال كأس البطولة بالإضافة إلى جائزة مالية قيمتها مليون دولار، وبهذه المناسبة منح المستشار مرتضى منصور كل لاعب بفريق الزمالك مكافأة فورية قدرها 10 آلاف دولار أميركي، وجاءت مكافأة منصور للاعبين تقديراً لمجهودهم خلال مباراة الهلال والإصرار على الفوز والعودة باللقب لمصر، كما وعدهم بمكافأة كبيرة بمناسبة الفوز باللقب تبلغ 8 آلاف دولار أميركي لكل لاعب.

وظهر خلال المباراة تفوق فريق الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس على حساب الهلال السعودي الذي يتولى إدارته الفنية مديره البرتغالي القدير خورخي خيسوس.

شبح حازم

وبعيداً عن أحداث المباراة ونتيجتها فقد شهدت العديد من الأحداث المخفية عن عيون الجماهير المتابعة أمام التلفاز، وكان بطل معظم الأحداث رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، حيث طارده شبح حازم إمام، الذي أصدر منصور قراراً بشطب عضويته من نادي الزمالك، وكان ذلك في مرتين، الأولى حينما توجه نحو مدرجات جمهور «القلعة البيضاء» قبل انطلاقة المباراة من أجل تحية الجماهير التي استقبلته وهي تهتف حازم.. حازم إشارة إلى عدم رضاها عن القرار، وفي المرة الثانية ذهب ناحية الجمهور يحمل الكأس فهتفت الجماهير مرة أخرى حازم.. حازم، فغضب رئيس نادي الزمالك ولكن من دون ردة فعل فورية.

وقبل انطلاقة المباراة قام مرتضى منصور بالتوجه نحو مدرجات جماهير الهلال وظل يتجول حول الملعب لتحية الجماهير في إشارة إلى حرصه على تقوية أواصر العلاقات الجماهيرية بين الزمالك وجمهور الهلال.

4 سيارات

وبين الشوطين تم إجراء سحب على 4 سيارات فاخرة مقدمة من اللجنة المنظمة للمباراة، بواقع 2 من جماهير كل من الزمالك والهلال، وتم تسليم مفاتيح السيارات للفائزين على الفور، وكانت لفته طيبة من اللجنة المنظمة، تجاه الجماهير التي ملأت جنبات مدرجات استاد جامعة الملك سعود.

سوبر الاتحاد

وتبدو هناك مشكلة تلوح في الأفق بشأن مباراة السوبر بين بطل الدوري السعودي ونظيره المصري والمقرر أن تقام بين الزمالك والاتحاد يوم 6 نوفمبر المقبل، حيث يعترض الاتحاد على مشاركة الزمالك في المباراة من منطلق أن الأهلي المصري هو بطل الدوري، ولم تتبلور الصورة النهائية بشأن إقامة المباراة من عدمه حتى الآن.

تألق جنش

نجح محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى نادي الزمالك، في تقديم مباراة تاريخية بعد أن تصدى لأكثر من فرصة محققة على مرماه وأبدع في المباراة، وظهر جنش بمستوى مبهر وأنقذ عدة محاولات هلالية، وكان النجم الأول للمباراة باعتراف مديره الفني جروس، خاصة أن الحارس الزملكاوي ظهر بثبات رائع، وتميز جنش بروحه القيادية والقتالية، وكان في قمة تركيزه لتحقيق الفوز مع زملائه، وهو بكل المقاييس يستحق لقب رجل المباراة.

رأي

مجدي: التركيز سر التتويج

بهاء مجدي | إي بي أيه

أعرب بهاء مجدي لاعب الزمالك، عن سعادته بالتتويج بكأس السوبر السعودي المصري، علي حساب الهلال السعودي، بالفوز بهدفين لهدف أول من أمس، وأضاف مجدي أن لاعبي الزمالك التزموا بتعليمات الجهاز الفني، والذي شدد عليهم بضرورة التركيز والهدوء في المواجهة الهلال. وأهدى مجدي الكأس ، لإدارة النادي والجماهير، بعد الدعم الكبير للاعبين طوال الفترة الماضية. الرياض - البيان الرياضي

تجربة

«الفار» السعودي يكسب الرهان

نجوم الزمالك يحتفلون باللقب مع الجماهير | إي بي أيه

شهدت مباراة السوبر السعودي المصري الاستعانة بتقنية حكم الفيديو «الفار» ولكن بطريقة مختلفة عن المطبقة في الإمارات، حيث يقوم حكم الفيديو بتوجيه الحكم بالخطأ وتصحيحه على الفور من خلال سماعة اللاسلكي ، وحدث ذلك مرتين خلال المباراة حينما سجل خريبين هدف الهلال وكان هناك شك بعدم تجاوز الكرة لخط المرمى، والثانية إلغاء هدف الهلال الثاني. الرياض - البيان الرياضي

مرتضى منصور: سعيد باللقب والقرعة العربية

رئيس الزمالك يحتفل مع لاعبيه | إي بي أيه

عبر مرتضى منصور عن سعادته الكبيرة بفوز الزمالك بلقب السوبر السعودي المصري، وقال هذا الفوز يعتبر دافعا معنويا كبيرا للاعبين خلال الفترة المقبلة، حيث تنتظر الزمالك العديد من التحديات المهمة مثل بطولة الدوري العام ومنافسات كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وهذا اللقب سيمنح الفريق دافعا قويا للفوز بمزيد من البطولات والألقاب خلال الفترة المقبلة.

شكر

ووجه مرتضى منصور الشكر إلى القيادة السعودية والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية على الحفاوة التي وجدتها بعثة الزمالك، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال والترتيب المتميز لمباراة السوبر التي جاءت اسماً على مسمى، وأثنى على الحضور الجماهيري للمباراة والتي أضفى عليها نكهة خاصة.

سعادة

وأعرب مرتضى منصور عن سعادته بتواجده وسط الوفود العربية على هامش إجراء قرعة بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وقال إنه سعيد بنتائج القرعة بالبطولة العربية والوقوع في مواجهة الاتحاد السكندري، خاصة وأن المباراتين ذهابا وإيابا ستقامان في مصر وهو ما يقلل الجهد على الفريق. وتابع: سعيد جدا بهذا الإخاء العربي ووجود كل الفرق المشاركة بالبطولة وهو الهدف الذي نجح فيه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي.

أوباما: جروس قرأ المباراة جيداً

أوباما يحتفل | إي بي أيه

أعرب يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الزمالك عن سعادته بالفوز بلقب السوبر السعودي المصري . وأوضح أوباما أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق نجح في قراءة المباراة جيداً، وأخبرهم بالأحداث وكذلك التغييرات التكتيكية بين الشوطين، وهو ما قام به اللاعبون في الشوط الثاني المثير، ونجحوا في إدارة المباراة لصالحهم.

وتابع: سعيد جداً بالفوز والتتويج بالبطولة، والزمالك هو النادي المصري الوحيد الذي حصل على لقب هذه البطولة مرتين ليواصل نجاحاته عربياً.

جروس: بطولة غالية ونجوم الزمالك أبطال

أعرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بالفوز بالسوبر السعودي المصري على حساب الهلال السعودي، واصفاً اللقب بالغالي كونه الأول له مع الزمالك وبعد فترة ليست بالطويلة.

وأضاف جروس أن لاعبي الزمالك كانوا أبطالاً بمعنى الكلمة خاصة بعد الروح العالية والعزيمة في الحفاظ على الفوز الصعب والثمين للتتويج باللقب، مشدداً على أن محمود جنش يعد أفضل الحراس حالياً في الكرة المصرية والعربية أيضاً وكان له دور كبير مع زملائه في حصد اللقب. وأكد جروس أن جنش تصدى لأكثر من فرصة خطيرة وأهداف محققة للهلال على مدار شوطي المباراة.

وختم جروس بأن لقب السوبر السعودي المصري مهم جداً وسيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة سواء في الدوري المصري أو البطولة العربية.

تكتيك

يذكر أن جروس اعتمد على سرعات محمود عبد المنعم «كهربا» ويوسف أوباما وأيضًا إبراهيم حسن وانتقالهم للكرة من الخلف للأمام في الكرات المرتدة السريعة بشكل مميز، كما لعب جروس باستمرار على استغلال الاندفاع الهجومي للاعبي الهلال على مدار المباراة وهو ما جعل المدرب السويسري يلعب بثلاثة أجنحة هجومية خلف المهاجم الكونغولي كابونغو كاسونغو. ولم يمنح جروس المساحات في عمق الدفاع للاعبي الهلال واضطر الهلال السعودي للعب من الأطراف خاصة الجبهة اليمنى التي كانت محل استحواذ كبير للهلال.

النقاز: العزيمة منحتنا اللقب

حمدي النقاز تألق | أ ف ب

أكد التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر. وأضاف النقاز أن اللاعبين بعزيمتهم نجحوا في الفوز باللقب الغالي، ووجه النقاز الشكر لمجلس الإدارة وأهدى الكأس للمستشار مرتضى منصور وجماهير للزمالك. وشهدت المباراة تميز اللاعب التونسي ، في الكرات المرتدة خاصة أنه استغل كافة قدراته الهجومية في الانطلاق في المساحات خلف الظهير الأيسر للهلال ياسر الشهراني. ونجح النقاز في تسجيل هدف بضربة رأس بجانب أنه صنع الهدف الثاني.