المريخ يخسر قضية الموسم في السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

خسر نادي المريخ العاصمي، قضية الموسم في الرياضة السودانية، وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السوداني أمس، رفض شكوى النادي في أهلية مشاركة لاعب مريخ الفاشر هشام جنية في المباراة التي جرت الأربعاء الماضي في بطولة الدوري الممتاز، وخسرها المريخ، وجاء الرفض بسبب خطأ إداري للمريخ العاصمي في إجراءات التقاضي، بينما ثبت عدم أهلية مشاركة اللاعب، ومعاقبته بالإيقاف 3 مباريات، وتغريم ناديه 10 آلاف جنيه.

ووضع هذا القرار حداً للتكهنات حول ذهاب القرار لصالح المريخ العاصمي، ما يترتب عليه حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه.