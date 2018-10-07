الوصل يواجه الأهلي المصري في دور الـ16 لـ«كأس زايد»

المصدر: الرياض - العوضي النمر

أوقعت قرعة دور الـ16 لكأس زايد للأندية العربية الأبطال، أمس، فريق الوصل في مواجهة مثيرة مع الأهلي المصري، ومن المتوقع إقامة مباراة الذهاب 28 الجاري في القاهرة على تقام مباراة الإياب في دبي نوفمبر المقبل.



وأُجريت مراسم القرعة في مدينة الرياض وسط حضور مسؤولي الأندية والاتحادات العربية ونجوم الكرة القدامى وعدد من نجوم الفن، وأسفرت عن مواجهات المريخ السوداني مع اتحاد العاصمة الجزائري، والنصر السعودي مع مولوديه الجزائر، والوداد المغربي مع النجم الساحلي التونسي، والهلال السعودي مع النفط العراقي، والإسماعيلي مع الرجاء المغربي، والاتحاد السكندري مع الزمالك، ووفاق سطيف الجزائري مع الأهلي السعودي ويقام دور الـ16 في الفترة بين أكتوبر الجاري وحتى يناير 2019.



ورحب محمد العامري، المدير التنفيذي لنادي الوصل، بملاقاة الأهلي ، وقال: «المباراة صعبة، والأهلي فريق كبير، وكل الفرق لم تكن تتمنى مواجهته في هذه المرحلة، لكن مَن يرغب في الاستمرار بالمنافسة وتحقيق الإنجاز عليه أن يجتهد ».



وأشاد العامري بالاحتفالية الكبيرة في الرياض للاحتفاء باسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقال: «سنلعب بكل ثقة وقوة أمام فريق الأهلي، والعلاقة بين الناديين جيدة ، ونتمنى أن نحظى بدعم جماهير الزمالك في القاهرة، أما في لقاء العودة ، فجماهير الوصل قادرة على تقديم الدعم ».



وعن وضع الفريق تحت الضغوط كونه ممثلاً يمثل الكرة الإماراتية قال: «تمثيل الكرة الإماراتية شرف كبير، والوصل قادر على القيام بمهمته على أكمل وجه، والثقة موجودة باللاعبين لتقديم الأفضل، وكل الفرق مرشحة للفوز باللقب».



من ناحية أخرى ثمّن غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مبادرة المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الرياضة السعودية رئيس الاتحاد العربي بإقامة نهائي كأس زايد باستاد هزاع بن زايد، وقال في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: «استقبلنا بمشاعر الفخر والاعتزاز قرار إقامة النهائي على استاد هزاع بن زايد، ونحن فخورون بالعلاقة الراسخة بين دولتنا الحبيبة والسعودية، الأمر الذي تجسده المبادرات النوعية والتي تقرّها القيادات الرياضية وتحرص على وضعها موضع التنفيذ، ونعتبر القرار تكريماً للبطولة ومكسباً يُضاف إلى رصيد نجاحات الدولة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية، ونرحب بالأشقاء العرب في دار زايد، خلال عام زايد وفي كل الأعوام».