الهلال السعودي والزمالك «سوبر» اليوم

المصدر: الرياض - أ ف ب

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود بالرياض اليوم أولى مباراتي كأس السوبر السعودي المصري لكرة القدم بين الهلال السعودي والزمالك المصري على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويحل الاتحاد ضيفاً على الزمالك في القاهرة 6 نوفمبر المقبل في المباراة الثانية على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأشار عمر عبدالرحمن «عموري» صانع ألعاب الهلال إلى أهمية دعم الجماهير للفريق وقال: نريد تحقيق البطولة.

وكان الاتحاد السعودي للكرة اعتذر عن إقامة مباراة بين الهلال والأهلي المصري بصورة نهائية، مؤكداً أنه سيكتفي بإقامة مباراتين للزمالك مع الهلال والاتحاد.

وتعد مواجهة اليوم هي الرابعة بين الهلال والزمالك، حيث سبق أن تقابلا 3 مرات في البطولات العربية وتقاسما خلالها الفوز بواقع انتصار لكل فريق مقابل تعادل واحد.