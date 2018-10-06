قرعة دور الـ 16 لكأس زايد للأندية الأبطال اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

تجرى اليوم في العاصمة السعودية الرياض، مراسم قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور عدد من القيادات الرياضية في الوطن العربي، وتأهل من دور الـ 32 فرق: الوصل «الإمارات»، الأهلي، الهلال، النصر «السعودية»، مولودية، وفاق سطيف، اتحاد العاصمة «الجزائر»، المريخ «السودان»، الأهلي، الزمالك، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي «مصر»، الوداد، الرجاء، «المغرب»، النجم الساحلي «تونس»، النفط «العراق»، ويمثل الوصل في مراسم القرعة محمد العامري المدير التنفيذي للنادي.

ومن المقرر أن يتم وضع أسماء الأندية في الوعاء الأول، في الوقت الذي توضع في الوعاء الثاني الأرقام من 1-16، ويسحب اسم النادي مع الرقم في المباريات الثماني، وتم التأكيد بأن قرعة ثمن النهائي لن تكون موجهة بل مفتوحة ما يعني إمكانية اصطدام فريقين من دولة واحدة في مرحلة دور الـ 16. وتقام منافسات المرحلة المقبلة، بنظام خروج المغلوب، وتبدأ الشهر الجاري وتستمر حتى يناير 2019 المقبل، وذلك بعد اتفاق كافة الأندية في ورشة عمل، تعقد السبت المقبل على المواعيد المناسبة لمبارياتها.

جوائز

وكان تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أطلق نسخة جديدة لبطولات الأندية العربية ورصد لها جوائز مالية كبيرة، حيث تبلغ جائزة النادي البطل 6 ملايين دولار، ووجه آل الشيخ مؤخرا بتسمية البطولة بـ«كأس زايد للأندية الأبطال» تقديراً للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

روح رياضية

ووجه طلال بن حسن آل الشيخ مدير بطولة زايد للأندية الأبطال الشكر إلى كافة الأندية المشاركة في البطولة على الروح الرياضية التي ظهرت في المباريات الماضية، وعلى المستويات الفنية المتميزة، متمنياً التوفيق للأندية الستة عشر المتأهلة. وأكد أن البطولة تسير بثبات ونجاح من مرحلة إلى أخرى وفق توجيهات ومتابعة واهتمام رئيس الاتحاد العربي، من أجل أن تكون هذه البطولة الفريدة والكبيرة متميزة في كل شيء وفي مختلف النواحي التنظيمية، خاصةً بعدما حملت مسمى كبيراً يليق بها.