الزمالك يدرس المشاركة بدوري أبطال آسيا ومقاطعة "كاف"

المصدر: وكالات

يدرس مجلس ادارة نادى الزمالك المصري لكرة القدم مقاطعة بطولات الاتحاد الأفريقي "كاف" على خلفية الأزمة الأخيرة الناجمة عن إيقاف مرتضى منصور رئيس النادي لمدة عام مع تغريمه 40 الف دولار.

وقال منصور في تصريحات بثها الموقع الرسمى للنادي اليوم الجمعة إن الزمالك يدرس اللعب ضمن منافسات دوري أبطال آسيا بعدما شعر مسؤوليه بتربص من الكاف.

وجاءت فكرة المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا في الفترة القادمة اعتراضا على ما اعتبره مجلس الإدارة مؤامرة من الاتحاد الإفريقي في الفترة الأخيرة.

وقال منصور إنه يجهز مفاجأة مدعومة بالمستندات للجنة الأوليمبية المصرية للرد على مؤامرتها ضد نادي الزمالك .

وأوضح رئيس النادي أن بحوزته مستند سيكشف عنه في الوقت المناسب لفضح الحرب والمؤامرة التي يتعرض لها بصفته رئيس الزمالك.