«أبيض» الشواطئ يضرب الأزرق الكويتي

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

ضرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية دفاعات نظيره الكويتي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المواجهة الودية الثانية التي جمعتهما، أمس، ضمن معسكره الذي يقيمه بالكويت استعداداً للمشاركة في كأس القارات، أحرز الأهداف: هشام المنتصر، علي كريم «هدفين» وأحمد بشر وليد محمدي وعلي محمدي هدف لكل منهما، ونجح لاعبو الأبيض في تعويض الخسارة خل المواجهة ا الأولى بهدفين دون رد، بعد عرض متميز نال استحسان كل المتابعين، وشهدت المباراة التنوع في الهجمات وطريقة الأداء ليحقق الأبيض فوزاً مستحقاً أعاد الثقة للاعبين خاصة بعد تحذير الجهاز الفني والإداري لهم خلال المحاضرة قبل المباراة، وكان اللاعبون عند حسن الظن بهم. ويحصل الوفد اليوم على راحة سلبية من التدريبات سيتم خلالها تنظيم عدد من الزيارات لمشاهدة معالم الكويت.