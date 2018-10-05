تقليص عدد حكام «كأس زايد» للأندية الأفضل في سبتمبر

المصدر: دبي - العوضي النمر

من المقرر أن تُقلّص لجنة الحكام في الاتحاد العربي خلال اجتماعها غداً السبت في الرياض، عدد الحكام المكلفين بإدارة منافسات بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، من 48 إلى 25 حكماً من مختلف الدول، وذلك عقب انتهاء الدور الأول، واقتصار البطولة على 16 فريقاً، ستخوض غمار منافسات الدور الثاني، كما سيتم خلال الاجتماع مراجعة أداء قضاة الملاعب والمقيّمين خلال المرحلة الأولى وتعيين أطقم مباريات دور الـ16، وسيمثل الإمارات الحكم الدولي الأسبق علي حمد.