الأهلي المصري يطلب حكاماً أجانب لمباريات الدوري

المصدر: (د ب أ)

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب توجيه خطاب إلى اتحاد كرة القدم إلحاقًا بالخطاب الذي أرسله النادي سابقًا بعد أزمة التحكيم في مباراة الإنتاج الحربي.

وأكد النادي في خطابه الجديد ضرورة إسناد مبارياته في الدوري بدءًا من المباراة المقبلة إلى حُكّام من قارة أوروبا مع استعجال الردّ على الخطاب السابق.

وناقش مجلس الإدارة الخطابات الواردة من شركتي "صِلَة" التي فازت بعقد الرعاية، و"سبورتا" التي كانت مسؤولة عن عقد الملابس، والتي طلبتا فيها منفردتين، ومن جانب واحد فسْخَ التعاقد مع النادي الأهلي.

وقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق النادي.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي ومسؤوليه وأعضائه خلال الفترة الماضية.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً مساء اليوم الاثنين تضمن التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق كما ناقش المجلس التجاوزات التي صدرت من البعض خلال الفترة الماضية وتَمسّ النادي الأهلي وجماهيره وتحمّل خلالها الأهلي الكثير من التطاول والادعاءات الكاذبة بحق النادي وجماهيره ومسؤوليه.

وذكر النادي في بيان رسمي أن المجلس التزم ضبط النفس طوال هذه الفترة اتساقًا مع قيمه ومبادئه مترفعًا عن الانزلاق إلى هذه الهوة المتدنية وتاركًا الفرصة للآخرين لمراجعة موقفهم وللمعنيين بالأمر أن يتدخلوا منعًا لإحداث احتقان وفتنة بين الجماهير نتيجة الاستفزازات المستمرة والممنهجة".

وتابع البيان "لكن صبر النادي الأهلي دفع البعض للاستمرار في التجاوز إلى درجة فاقت كل الحدود ولا يمكن السكوت عليها.. وبناء عليه قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية كافة تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي ومسئوليه وأعضائه.