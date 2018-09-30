الجزيرة يودّع كأس زايد بخسارة ثانية من النصر السعودي

المصدر: متابعة- محمد محسن

ودع فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة كأس زايد للأندية الأبطال من الدور الأول بعد خسارة ثقيلة 4/1 أمام النصر السعودي أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وكان الجزيرة قد خسر في الذهاب 2/1، وانتزع "العالمي" بطاقة التأهل إلى دور ال 16 للبطولة.

وبدأ الجزيرة المباراة بشكل جيد وبادر بالتسجيل عن طريق البرازيلي ليوناردو (ق7) مستغلاً ركلة حرة مباشرة، وتعادل يحيى الشهري للعالمي (ق 17).

وجاء شوط المباراة الثاني للنسيان بالنسبة للجزيرة، حيث سجل المغربي، نور الدين مرابط هدفين في الدقيقتين 74و86، وأضاف محمد السهلاوي الهدف الرابع (ق 89).

يذكر أن علي خصيف قد تصدى لركلة جزاء سددها محمد السهلاوي في الدقيقة الـ 53.