التمياط: الباب مفتوح لمشاركة فريق إماراتي في الدوري السعودي

المصدر: البيان الالكتروني

أكد ‏رئيس الاتحاد السعودي المكلف، نواف التمياط ، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية أن الباب مفتوح لمشاركة فريق إماراتي في دوري كأس محمد بن سلمان، بداية من الموسم المقبل وفقا لإجراءات دوري الخليج العربي، وذلك بعد الاتفاق على مشاركة المحرق البحريني وفريق كويتي.

وقال التمياط ان مشاركة هذه الفرق في الدوري السعودي خطوة مهمة جداً في سبيل رفعة كرة القدم الخليجية.

ووجه التمياط باسم كل الرياضيين شكره لمعالي تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية على هذه الخطوة والفكرة المتميزة والتجاوب الرائع من الأشقاء.