الزمالك والوداد والمولودية إلى دور الـ 16 لكأس زايد للأندية العربية لكرة القدم

المصدر: وكالات

صعد الزمالك المصري لدور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم، رغم تعادله 1 / 1 مع مضيفه القادسية الكويتي اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 للمسابقة.

كانت مباراة الذهاب -التي جرت بين الفريقين بالاسكندرية- انتهت بالتعادل بدون أهداف، ليظفر الفريق المصري ببطاقة التأهل للدور الثاني، بعد تفوقه في فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض التي يتم الاحتكام إليها وفقا للائحة البطولة في حال تساوي الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

بادر الزمالك بالتسجيل عبر لاعبه (البديل) الكونغولي كابونجو كاسونجو في الدقيقة 82، قبل أن يضطر الفريق الأبيض للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه يوسف أوباما في الدقيقة 90.

واستغل القادسية النقص العددي في صفوف الزمالك، ليحرز لاعبه رضا هاني هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

كما لحق الوداد البيضاوي المغربي بركب المتأهلين لدور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم، عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على أهلي طرابلس الليبي في إياب دور الـ32 للمسابقة اليوم الجمعة.

كان لقاء الإياب، الذي انتهى بملعب رادس الأولمبي في العاصمة التونسية، انتهى بالتعادل 1 / 1 وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق المغربي.

وبادر محمد أوناجم بالتسجيل للوداد في الدقيقة 11، لكن محمد سالتو أحرز التعادل لأهلي طرابلس في الدقيقة 32.

ويأتي هذا الفوز ليعيد بعضا من الاتزان للوداد، الذي تلقى صدمة موجعة مؤخرا بخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، عقب خروجه من دور الثمانية للمسابقة القارية على يد فريق وفاق سطيف الجزائري.

وتأهل للدور نفسه لبطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم على الرغم من تعادله السلبي مع ضيفه الرفاع البحريني، اليوم الجمعة، في إياب الدور الـ32 للبطولة.

وكان مولودية الجزائر فاز ذهابا 2 - 1، ليتأهل إلى الدور المقبل بنفس النتيجة في مجموع المباراتين.

وأضاع وليد درارجة، ركلة جزاء في الدقيقة 39 لمولودية الجزائر، الذي بدا لاعبوه متأثرين جدا بالنتائج المخيبة التي سجلها الفريق في الدوري الجزائري.