«الفار» يثير جدلاً في الدوري السعودي

المصدر: Ⅶ الرياض - وكالات

قال المغربي عبدالرازق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إن حكم المباراة السلوفيني دامير سكومينا كان يجب أن يقلل من استخدام تقنية الفيديو«الفار»، لافتاً إلى أنها تقلل من إيقاع المباريات وتهدر الكثير من الوقت. وفاز النصر على التعاون بهدف نظيف سجله حمد الله خلال المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي. وألغى الحكم هدفاً لنفس اللاعب بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد. وقال حمدالله، في تصريحاته عقب نهاية المباراة: «حققنا فوزاً مستحقاً وقدمنا مستوى مميزا، رغم سوء أرضية الملعب». وأضاف: «لا أعتقد أن تقنية الفيديو يجب استخدامها في جميع الحالات، لأنها تهدر الكثير من الوقت، وتقلل من رتم المباريات مثلما حدث اليوم».

واختتم تصريحاته، قائلا: «سعيد بأول أهدافي مع النصر، وأعد الجماهير بتسجيل المزيد خلال المباريات المقبلة إن شاء الله». وأعرب الدولي يحيى الشهري، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن سعادته بالمساهمة في فوز ناديه على حساب التعاون، وصنع الشهري هدف المباراة الوحيد، الذي سجله زميله بالفريق عبد الرزاق حمد الله.

وقال الشهري، في تصريحاته عقب المباراة: «جميع اللاعبين على نفس المستوى، سواء المحليين أو الأجانب، سعيد للغاية بصناعة هدف الفوز لزميلي عبدالرازق حمدالله، ولكن الأهم هو حصد الثلاث نقاط». وأكد الشهري أن حالة الطرد بين صفوف فريق التعاون بإقصاء طلال العبسي في الدقيقة 48 من عمر المباراة، أثرت قليلا على مجريات اللعب. وقال في هذا الصدد: «طرد لاعب من أي فريق مع انطلاقة شوط المباراة الثاني، بالتأكيد يؤثر على خطط المنافس، وهو ما حدث اليوم مع التعاون».

درس

قال الإماراتي عمر عبدالرحمن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إن أجمل ما في الفوز على الفتح هو «صعوبته». وانتزع الهلال فوزاً صعباً من مضيفه الفتح 3 - 2. وقال عموري في تصريحات له عقب نهاية المباراة: «مثل هذه المباريات تجعل اللاعبين يتعلمون الكثير قبل المنافسات المقبلة، أعتقد أن جمال الفوز على الفتح كانت في صعوبته». وأضاف: «طلب الجهاز الفني للفريق، ضرورة الاستحواذ بشكل تام على الكرة، من أجل خلق مساحات لازمة وهو ما قمنا به حتى حققنا الانتصار. ونسعى لتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة لتقديم الأفضل».

بينما انتقد البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق للهلال، لاعبي فريق الفتح، واتهمهم بالمبالغة في إضاعة الوقت خلال المباراة. وقال خيسوس في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «في أوروبا.. يتخطى الوقت الفعلي للعب 50 دقيقة من أصل 90 دقيقة، هنا الوقت الفعلي لا يتخطى نصف ساعة». وأضاف إن السقوط المتكرر للاعبين، يقتل المنافسة «ولا يلبي الطموح الكبير للفرق، والمبالغ الطائلة التي دفعها كل ناد من أجل تدعيم صفوفه». وطالب خيسوس بضرورة القضاء على تلك الظاهرة، حيث قال: «ما شهدناه اليوم لا ينبغي أن نراه مستقبلاً، وعموماً مبدأ إضاعة الوقت لا يلام عليه اللاعبون، بل المدرب».

وأعرب مدرب الهلال عن سعادته البالغة بتسجيل فريقه 3 أهداف أمام الفتح، مشيراً إلى أنه يمثل معدلاً جيداً في عالم كرة القدم. وأضاف: «أبارك للاعبين بعدما حققنا انتصاراً مهماً، صحيح أننا أضعنا 10 فرص محققة، ولكن أغلب الفرق تعاني من الشيء ذاته، وسنحاول التغلب على الأمر».