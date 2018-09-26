تركي آل الشيخ ينسحب من الاستثمار الرياضي في مصر

المصدر: Ⅶالقاهرة - عماد الحسيني

أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي «بيراميدز» المصري، ورئيس هيئة الرياضة السعودية، انسحابه رسمياً من الاستثمار الرياضي في مصر، بسبب الهجوم الحاد الذي يتعرض له بصفة يومية،على حد وصفه، في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر». وأعلنت قناة ناديه «بيراميدز»، أن تركي آل الشيخ اتخذ قراراً نهائياً بالانسحاب، وأرجع البعض السبب إلى الهجوم الحاد من جماهير النادي الأهلي، الذي وصل إلى درجة السباب، ووعد آل الشيخ بجلب عقود احتراف خارجي للاعبين المتميزين بالنادي، على أن يتولى الإدارة كل من حسام البدري الرئيس التنفيذي، ومدير الكرة هادي خشبة وأحمد حسن المشرف على الكرة.

وكان تركي آل الشيخ، قد اشترى نادي الأسيوطي المصري، وبدّل اسمه إلى بيراميدز، كخطوة أولى لطرق أبواب الاستثمار الرياضي في مصر، وتعاقد مع لاعبين متميزين بينهم برازيليان، ومدير فني أجنبي، غير أن جماهير الأهلي لم تنس أزمته مع مجلس إدارة النادي، وقت أن كان رئيساً شرفياً للأهلي، واستمرت في شن الهجوم عليه، واتهمته بإفساد الرياضة المصرية، والعمل على تراجع الأهلي.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الوحيد الذي دافع عن آل الشيخ، واتهم مجلس إدارة النادي الأهلي بأنه شريك فيما بدر من جماهيره، واعتبر أن قرار تركي آل الشيخ خسارة كبيرة للرياضة المصرية.

رفض

من ناحية أخرى رفض الاتحاد المصري لكرة القدم، طلب نادي الإسماعيلي بالمشاركة في مباراة السوبر المصري السعودي، أمام فريق الهلال، بعد رفض النادي الأهلي خوض المباراة، وعلل الإسماعيلي طلبه بأنه وصيف بطل الدوري للموسم الماضي. ويخوض الزمالك المصري مباراتي السوبر، لبطلي الدوري والكأس، ويلعب في الأولى أمام الهلال وفي الثانية أمام اتحاد جدة، ويعود اختيار الزمالك لأسباب تسويقية كونه يمتلك شعبية جماهيرية في مصر والسعودية، ما يعوض غياب الأهلي وأكد اتحاد الكرة على أنه لا توجد لائحة معتمدة لاختيار ممثل مصر في السوبر المصري السعودي.