الهلال والمريخ جاهزان لإنجاح ديربي «عام زايد»

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

أقام حمد محمد الجنيبي، سفير الدولة لدى الخرطوم، مأدبة على شرف الوفد الرياضي الزائر برئاسة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وناصر بن ثعلوب الدرعي مدير مكتب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، حيث حضر الوفد الرياضي من أجل إكمال الاتفاق على إقامة مباراة القمة بين المريخ والهلال في الثاني من نوفمبر المقبل بمناسبة «عام زايد».

وحضر المأدبة علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية في السودان، والدكتور سليمان سعود الجابري سفير سلطنة عمان بالسودان، وبسام بن محمد القبندي سفير الكويت في السودان، وأنور الفردان القائم بأعمال سفارة البحرين في السودان، بحضور حاتم السر وزير النقل والتنمية العمرانية بالسودان، ومن جانب الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفسيور محمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد - رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء والمهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب رئيس الاتحاد - رئيس اللجنة المالية والإعلان والتلفزة وخير السيد عبد القادر رئيس لجنة الحكام ومأمون بشارة ناصر وحسين أبوقبة عضوا لجنة المسابقات، ومن الهلال رئيس النادي أشرف الكاردينال، ومن المريخ محمد الشيخ مدني رئيس النادي ومحمد جعفر قريش الأمين العام، إلى جانب حضور إعلامي متميز من الجانبين الإماراتي والسوداني.

وعلى شرف الدعوة تم تبادل الكلمات التي استهلها سفير الدولة لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي الذي رحب بالجميع في داره، وقال إنه الأكثر سعادة لهذا الجمع العربي الكريم، الذي يؤكد أن العلاقات الإماراتية السودانية ستظل قوية وراسخة، وأن الفعاليات الرياضية تعتبر جسراً دائماً لتقوية هذه الروابط، مؤكداً أنه سيظل دعماً ومحفزاً لمثل هذه الفعاليات وسيكون حريصاً على تواصلها بشكل منتظم.

من جانبه، قال السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر إن المملكة العربية السعودية لديها التوجه نفسه في تبني مثل هذه المشاركات التي تقود لتقوية عرى التواصل بين أبناء الشعب العربي، وأردف أن السعودية ستكون حاضرة في مثل هذه المبادرات خلال المرحلة المقبلة، أما الدكتور سليمان سعود الجابري سفير سلطنة عمان لدى الخرطوم، فقد شكر السفير الإماراتي حمد محمد الجنيبي على الدعوة الكريمة، وقال إنهم على تواصل يدعم عرى الرباط الأزلي بين الأشقاء العرب، وعبّر عن سعادته بزيارة الوفد الرياضي الإماراتي للسودان، وأبدى تمنياته بنجاح الفعالية في نوفمبر المقبل بالإمارات.

وألقى الأستاذ حاتم السر وزير النقل والتنمية العمرانية في السودان كلمة امتدح من خلالها الإسهامات الرياضية في المعالجات السياسية، وذكر أن كرة القدم أضحت رافداً للتواصل الكبير بين الشعوب، وأبان أن العلاقة السياسية بين البلدين في أفضل حالاتها الآن.

مشاركة إماراتية سعودية

من جانبه، قال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، رئيس الوفد الإماراتي الرياضي الزائر إلى الخرطوم في كلمته، إن الجميع تحدث ولم يترك شيئاً ليقولوه، لكنه أوضح أنهم سيقومون بالحرص على مشاركة فرق إماراتية وسعودية في السودان بالأشهر المقبلة، وذلك استجابة لطرح البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وتحدث بعده محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم قائلاً: إن مثل هذه المناسبات لا تتكرر كثيراً لذا احرصوا على تحقيق أكبر المكاسب فيها، مؤكداً أنها ستمتد إلى تفعيل الاتفاقيات بين الاتحادين الإماراتي والسوداني.

التزام

من ناحيته، قال رئيس نادي الهلال الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قدم الكثير، والكثير للشعب السوداني، وحين تم تقديم طلب المشاركة لم تتردد إدارة ناديه ولو للحظة في المسارعة إلى تلبية الدعوة، وقال إنه على الصعيد الشخصي والعملي مرتبط بالإمارات ويعرف شعبها الطيب المضياف، وتمنى لو أنهم علموا مبكراً بقدوم الوفد الرياضي للدولة إلى الخرطوم، ليردوا جزءاً من الكرم الذي يعاملون به عند وجودهم في أرض إمارات الخير، وكذلك أثنى على المشاركة وقال إنهم على أهبة الاستعداد لها، وسيكونون حاضرين بكل كرنفالات تخليد ذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

أما رئيس نادي المريخ محمد الشيخ مدني فقد أشاد هو الآخر بالدعوة الكريمة، وشكر الاتحادين السوداني والإماراتي لكرة القدم على حد السواء، لما قدماه من تسهيلات لإقامة هذه المباراة، وأشار إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب مكانة وحظوة كبيرة لدى الشعب السوداني، مضيفاً: للمريخ سجل خالد في أرض زايد الخير، وتمنى التوفيق في تقديم مشاركة ترضي الطموح وترد الجميل على الزيارة الكريمة للوفد الرياضي الإماراتي، وختم البروفسيور محمد جلال نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الكلمات بتجديد ترحابه بالوفد الرياضي الإماراتي وشكره لسفير الدولة لدى الخرطوم على حفاوته، وأشار إلى سعيهم الجاد في اتحاد كرة القدم السوداني من أجل تفعيل الشراكات مع نظيرهم الإماراتي، وشكر ناديي القمة على الاستجابة السريعة.

تكريم

تم في ختام الدعوة التي أقامها سفير الدولة لدى الخرطوم تبادل الهدايا بين سفارة الإمارات في الخرطوم وحاتم السر وزير النقل والتنمية العمرانية في السودان، وناديي الهلال والمريخ، كما قام الاتحاد بتكريم سفارة الإمارات، وقام نادي الهلال بتكريم سفارة الإمارات والوفد الإماراتي الرياضي الزائر.