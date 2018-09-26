«كأس زايد» الاسم الجديد لـ «أبطال العرب»

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تغيير اسم بطولة كأس العرب للأندية الأبطال إلى «كأس زايد»، احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه » الوالد المؤسس لدولة الإمارات، وتزامناً مع تسمية عام 2018 في الإمارات بـ«عام زايد».

وقال تركي آل الشيخ، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «علوم الدار» بتلفزيون أبوظبي أمس: «هناك 4 شخصيات دعموا البطولة العربية الحالية لتحقيق ما حققته حتى الآن من نجاح، وهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ومرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي».

وأكمل: «من أجل الدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وشعب الإمارات، أعلن بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم أن النسخة الحالية من كأس العرب للأندية الأبطال تتشرف بأن تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وأشار إلى توجيه الشركة المصنعة لكأس البطولة في إيطاليا، بوضع صورة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد على الكأس، كما سيتم تغيير الشعار، وقال: أتمنى أن يكون النهائي في أبوظبي لتكون الفرحة فرحتين».