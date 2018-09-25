استاد محمد بن زايد يستضيف قمة الكرة السودانية

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق - البيان الرياضي

توصل مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الكرة الإماراتي إلى اتفاق مع اتحاد الكرة السوداني، لاستضافة الإمارات قمة الكرة السودانية، التي ستجمع بين كل من الهلال والمريخ في الثاني من نوفمبر المقبل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وستقام المباراة بدعم ورعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتأتي هذه المباراة كونها بادرة أولى للتعاون بين الاتحادين الإماراتي لكرة القدم، ونظيره السوداني، للتعاون وتبادل الخبرات الرياضية في المستقبل، ولإعادة الكرة السودانية الواجهة مجدداً، بعد أن عانت الكثير من الظروف في الفترة السابقة وسيكون بإمكان محبي كرة القدم مشاهدة نجوم الكرة السودانية في الملاعب الإماراتية، ومنح الجالية السودانية الشقيقة الفرصة لمتابعة فرقهم على أرض بلدهم الثاني الإمارات، والحدث إحدى مبادرات «عام زايد»، وسيتم من خلال الحدث استضافة عدد من الإعلاميين والرياضيين والخبراء الرياضيين السودانيين، الذين سبق لهم العمل في الإمارات وفاء وتقديراً لما قدموه لرياضتنا خلال فترة التأسيس.

وفور وصول الوفد تم التوجه إلى رئاسة مجلس الوزراء السوداني، حيث اجتمع وفد الدولة بالأستاذ حاتم حسن بخيت وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، الذي رحب بالوفد باسم الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، وتمنى التوفيق في المساعي الجديدة لتنشيط الرباط الرياضي بين البلدين، وأشار إلى الأدوار الكبيرة التي تلعبها كرة القدم، مجدداً الترحاب بالضيوف في بلدهم الثاني، آملاً لهم إقامة طيبة وتحقيق الأهداف المنشودة من الزيارة وأكد الوزير السوداني عمق العلاقات الإماراتية السودانية والتي تربطهما تاريخ وثيق وضع أساسه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،.

وأضاف وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني: حرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على استمرار الترابط بين الإمارات والسودان منذ قيام الاتحاد، وقدم وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، في ختام الاستقبال الشكر لقيادة الإمارات وحكومتها التي لم تتردد يوماً في مد يدها للشعب السوداني على مختلف الأطر والصعد، مؤكداً أن المصالح والمصير المشترك هو أساس يجمع البلديين.

استقبال حافل

ولاقى وفد الإمارات برئاسة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة، استقبالاً حافلاً عالي المستوى من الاتحاد السوداني لكرة القدم، تقدمه اللواء حقوقي دكتور عامر عبد الرحمن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، والبروفسير محمد جلال نائب الرئيس- رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء والمهندس نصر الدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد- رئيس اللجنة المالية والإعلان والتلفزة، والدكتور حسن محمد عبدالله برقو عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم- رئيس لجنة المنتخبات الوطنية.

أمنية

حرص وفد الدولة إلى الالتقاء بالبروفسير كمال حامد شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد في مكتبه، مقدماً له التهنئة بالعودة القوية لقيادة الكرة السودانية.

ودار حديث تناول فيه البروفسور شداد مساهمات الكوادر السودانية في بدايات الكرة الإماراتية فنياً وإدارياً، وشكر الوفد على الزيارة التي لم تحدث منذ زمن بعيد، متمنياً حضور الفرق الإماراتية إلى السودان، بعد أن كانت الزيارة الأخيرة لها في ثمانيات القرن الماضي وقال: أنا سعيد جداً برؤية الرياضيين الإماراتيين في السودان. اشتقنا لكم ويكفينا الآن أنكم قد وصلتم إلى بلادنا. هذا شرف كبير.

ومن جانبه وعد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بأن المرحلة المقبلة ستشهد حضور الفرق الإماراتية إلى السودان تباعاً وستكون هناك عدد من المناسبات المشتركة.

أسبوع ثقافي

لن تقتصر مبادرة لقاء قمة الكرة السودانية في أبوظبي على كرة القدم فقط، بل ستكون الثقافة والأدب حاضرين من خلال تنظيم أسبوع خاص للثقافة السودانية يجمع الكثير من أدباء وشعراء وكتاب السودان ليعرفوا الجميع عن ثقافتهم المنوعة، والتي أثرت الساحة الثقافية العربية طوال عقود من الزمن.