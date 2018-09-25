حمد الجنيبي: المباراة بداية عمل رياضي شبابي لن يتوقف

المصدر: الخرطوم - البيان الرياضي

حرص حمد محمد الجنيبي سفير الدولة لدى الخرطوم على استقبال وفد الدولة من أرض المطار، وأقام لهم مأدبة غداء فور وصولهم، مؤكداً أن عمق العلاقات بين البلدين ليس وليدة اليوم والأمس، بل هي منذ تأسيس دولتنا، مؤكداً أن دور السودان كان كبيراً ومؤثراً في الإمارات خلال سنوات تأسيس الدولة، وحان الدور كي نعطيه ونقدم له ونقدر أدواره الكبيرة، والتي يشهد لها كل أهل الإمارات، على رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ويعتبر ملف العلاقات بين الدولتين من أهم الأوليات التي توليها القيادة الإماراتية أهمية كبيرة.. فالروابط التي تجمعنا عميقة للغاية وتأثير السودانيين في حضارة الإمارات حالياً أمر لا يمكن أن ننساه.. نحن والسودان تجمعنا الكثير من المصالح، وحان دور القطاع الشبابي والرياضي لأن يكرس هذه العلاقات، وأضاف حمد محمد الجنيبي سفير الدولة لدى الخرطوم، أن إقامة مباراة تجمع قمة الكرة السودانية في الإمارات هي بداية عمل رياضي وشبابي لن يتوقف بين البلدين بإذن الله، فالجالية السودانية في الإمارات من حقها أن تشاهد كرة بلادها، وأهم فرقهم على أرض الإمارات، وستكون هذه الجماهير أحد أسباب نجاح هذه المبادرة.