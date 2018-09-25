العواني: كل التسهيلات أمام مشاركات الفرق السودانية

المصدر: الخرطوم - البيان الرياضي

عقد الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً تنسيقياً في مكاتبه مع الوفد الإماراتي والذي تقدمه عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وشارك في الاجتماع ناديا الهلال والمريخ عبر تمثيل الدكتور حسن علي عيسى من الهلال، والأستاذ محمد الشيخ مدني، والأستاذ محمد جعفر قريش عن المريخ، كما حضر من جانب الاتحاد السوداني لكرة القدم؛ البروفسير محمد جلال نائب الرئيس - رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء، والمهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب الرئيس - رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة، والدكتور حسن محمد عبدالله برقو عضو مجلس الإدارة -رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، والدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد الكرة.

فتح جديد

وأشار عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى أن المقترح أتاهم منذ أمد زمني ليس بالقليل، وقبلوا به لعدة أهداف، فلا يخفى العلاقات المتجذرة بين الإمارات والسودان، والتواجد الكبير للكادر السوداني في مسيرة الكرة الإماراتية، متمنياً أن تكون الخطوة حال اكتمالها فتحاً جديداً في آفاق التعاون الكروي بين الاتحادين.. وقال إن المعسكرات والمشاركات ستكون مفتوحة على مصراعيها بكامل التسهيلات للمنتخبات والفرق السودانية..

وقال محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، إن أهداف الزيارة عديدة تستهدف تبادل الخبرات، وتجديد تحريك عجلة الشراكة والالتقاء بين الأشقاء في المناسبات الرياضية.

من ناحيته رحب البروفسير محمد جلال نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم بالحضور وشاكراً على الحضور الإعلامي الجيد والتفاعل الإيجابي من الناديين.

ترحيب

وقال الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس نادي المريخ إنهم سعداء جداً بزيارة الوفد الإماراتي مؤكداً أن عمق العلاقة بين البلدين لا تحدها حدود.. وأعقبه في الحديث الدكتور حسن علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال، الذي نقل تحيات رئيس نادي الهلال الدكتور أشرف الكاردينال، وكافة أعضاء مجلس الإدارة ومكونات المجتمع الهلالي للوفد الإماراتي، وأضاف أن السودان وجد الإمارات دوماً إلى جانبه وقت الشدة، معتبراً أن الدور الرائد لنادي الهلال يفرض عليه تلبية نداء بلاد زايد الخير.

هذا وعقب ختام التنوير تم عقد اجتماع تفصيلي بين الوفد الإماراتي وممثلي الاتحاد وناديي القمة السودانية، تم الاتفاق خلاله على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة.