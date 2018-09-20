تحديد موعد جديد لـ"السوبر السعودي المصري"

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحادان المصري والسعودي الخميس في بيان مشترك تحديد السادس من أكتوبر موعدا لـ "السوبر المصري السعودي" بين بطلي الدوريين الأهلي والهلال، بعد أسابيع من التباين حول الموضوع.

وجاء في البيان "في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم على مر تاريخهما، وانطلاقا من الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الناديان الكبيران الأهلي المصري والهلال السعودي في كلا البلدين الشقيقين، فقد اتفق الاتحادان المصري والسعودي بمشاركة الناديين الكبيرين (...) على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي يوم 6 أكتوبر المقبل بالرياض على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بين فريقي الأهلي والهلال باعتبارهما بطلي الدوري في البلدين".

وأوضح البيان أن الموعد تم اختياره "في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر الجديد (في إشارة الى حرب العام 1973)"، مشيرا الى إقامة مباراة ثانية على "كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بين الزمالك واتحاد جدة باعتبارهما بطلي الكأس في مصر والسعودية"، من دون أن يحدد موعدها.

وأشار البيان الى أن وفدا من الاتحاد السعودي سيزور القاهرة في الأيام المقبلة لتوقيع "الاتفاق الجديد" مع الاتحاد المصري وناديي الأهلي والزمالك.

ولاقت المباراتان أخذا وردا في الأسابيع الماضية، اذ أعلن بداية في يوليو الماضي عن إلغائهما، ليحدد موعد جديد لهما في نوفمبر المقبل. وفي 27 أغسطس، أعلن الاتحاد السعودي أن المباراتين ستقامان بين الفريقين السعوديين وفريق الزمالك المصري حصرا.

وفي اليوم التالي، أصدر الاتحاد بيانا مطولا أبدى فيه "استغرابه" لتصرف النادي الأهلي، متحدثا عن "غموض وعدم وضوح" من قبل بطل مصر.

وأشار البيان حينها الى أن الأهلي تذرع بداية باحتمال تعارض موعد المباراة المقترح في نوفمبر، مع مشاركته في دوري أبطال افريقيا في حال بلوغه الأدوار المتقدمة، وأنه طلب لاحقا اللعب ضد الاتحاد بدلا من الهلال، وبأن تقام المباراة في أبوظبي أو القاهرة.