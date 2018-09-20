الكشف عن موعد السوبر المصري السعودي بين الأهلي والهلال

المصدر: د ب ا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس إقامة مباراة كأس السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياض يوم 6 أكتوبر المقبل بين الأهلي المصري والهلال السعودي باعتبارهما بطلي الدوري في البلدين، جاء هذا في البيان رسمي أصدره الاتحاد السعودي اليوم الخميس.

وذكر البيان أن الاتحادين السعودي والمصري اتفقا على مشاركة الناديين وبإشراف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري.

وذكر البيان: "يأتي الاتفاق على الموعد الجديد في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد وتعميقا للعلاقة المتميزة بين الشعبين والبلدين العربيين الكبيرين وتأصيلاً للتعاون المشترك بينهما في مجال الشباب والرياضة".

كما ذكر البيان أنه تم الاتفاق بين الاتحادين على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي لأبطال الكؤوس في مصر على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بين ناديي الزمالك واتحاد جدة باعتبارهما بطلي الكأس في مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تستقبل القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة وفدا من الاتحاد السعودي لكرة القدم لزيارة الاتحاد المصري وناديي الأهلي والزمالك لتوقيع الاتفاق الجديد.