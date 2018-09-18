المصري يتقدم على اتحاد الجزائر في «الكونفيدرالية»

المصدر: عواصم - وكالات

انتزع المصري البورسعيدي فوزاً بشق الأنفس 1 - 0 من ضيفه اتحاد الجزائر، أول من أمس، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، تقمص محمود وادي دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف المصري الوحيد في الدقيقة 54، عبر تسديدة رائعة بعقب القدم. بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور قبل النهائي في البطولة إلى لقاء العودة، الذي سيقام الأسبوع القادم بمدينة سطيف الجزائرية.

ويكفي المصري التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد، شريطة نجاحه في هز الشباك، من أجل مواصلة مسيرته في البطولة، التي يحلم بأن يكون ثاني فريق مصري يتوج بها. في المقابل، أصبح يتعين على اتحاد الجزائر الفوز بفارق هدفين على الأقل، إذا أراد تجنب الخروج من البطولة.

مهمة صعبة

وباتت مهمة نهضة بركان المغربي في التأهل للدور قبل النهائي صعبة للغاية، بعدما تلقى خسارة موجعة 1 - 3 أمام مضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية. ورغم تقدم الفريق المغربي بهدف، حمل توقيع محمد عزيز في الدقيقة 24، إلا أن الفريق المضيف استعاد اتزانه سريعاً، بعدما أحرز لاعبه جون مارك ماكوسو هدف التعادل في الدقيقة 44. وفرض فيتا سيطرته على مجريات الشوط الثاني، ليعود ماكوسو لهز الشباك ، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 57، فيما تكفل دجوما شاباني بتسجيل الهدف الثالث للفريق الكونغولي الديمقراطي في الدقيقة 78.