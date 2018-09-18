الزلفاني: راحة النجوم سبب تراجع مستوى المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أبدى المدير الفني للمريخ السوداني رضاه التام عن النتيجة التي انتهت عليها مباراة فريقه أمام فريق الخرطوم الوطني ضمن مباريات الدوري الممتاز بهدف ضمن الجولة الحادية عشرة، وذكر الزلفاني أنه حرص على الاحتفاظ ببعض اللاعبين الأساسيين في دكة البدلاء والدفع بخمسة عناصر جديدة ولذلك لم يظهر الفريق بمستواه المعهود في المواجهة، لافتاً إلى أنه اضطر إلى إراحة عدد من اللاعبين والدفع بعناصر جديدة لأنه في حاجة لمشاركة جميع لاعبيه في المرحلة المقبلة، في ظل البرمجة الضاغطة التي يؤدي عليها الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

فيما تحسر أمير أبو الجاز المدرب العام لفريق الخرطوم الوطني على الخسارة، ذاكراً أن فريقه كان الأفضل طوال شوطي المباراة، وأن الحظ عانده في عديد الفرص منها أربع ارتدت من القائم والعارضة، واستفاد المريخ من الفرصة الوحيدة التي أتيحت له.

سخرية

أوضح نادي الأهلي الخرطوم أن الشكوى التي تقدّم بها مريخ نيالا طاعناً في عدم قانونية مشاركة لاعب الفريق كوفي أكوامي مثيرة للسخرية ولا تساوي الحبر الذي كتبت به.وقال الأمين العام لنادي الأهلي الخرطوم الفاتح التوم إنهم ساعون إلى تحقيق نتائج إيجابية بفضل جهد وعرق اللاعبين والجهاز الفني وذلك في المباريات المقبلة.

وأبدى الفاتح التوم احترامه لقرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الفريق أمام هلال كادوقلي إلى الأسبوع الأخير،وأضاف: نحترم قرار اللجنة المنظمة ونرّحب به، وليس لدينا أي اعتراض في ذلك. يشار إلى أن الأهلي الخرطوم كان حقق الفوز على مريخ نيالا بهدفين دون مقابل حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

جمعية عمومية

حدّدت مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الهلال وذلك لتعديل النظام الأساسي. وكان مجلس إدارة نادي الهلال قد قرر إجراء تعديل النظام الأساسي في الفترة ما بين الخامس عشر من سبتمبر والثاني والعشرين من سبتمبر لكّن المفوضية أجلّت الخطوة.

خسارة

أعرب المدير الفني للأهلي شندي هيرون ريكاردو عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام مريخ الفاشر في الدوري السوداني، لكّنه أعلن أن فريقه سيعود قوياً في المواجهات القادمة.وقال ريكاردو في تصريحات إعلامية إن فريقه أضاع العديد من الفرص السهلة، وأنهم قبل ذلك لم يحترموا منافسهم مريخ الفاشر.وأضاف: أضعنا نقاطاً كانت في متناول الأيدي، أعتقد أن الخسارة عقّدت موقفنا في البطولة ولكن علينا أن نعود.