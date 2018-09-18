«صوت الرئيس» ينقل قضية القادسية إلى «كاس»

المصدر: الكويت- أحمد عبد اللطيف

طرق مجلس إدارة نادي القادسية باب المحكمة الرياضية «كاس» من أجل الفصل في أزمة النقاط الثلاث بعدما أيد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم قرار لجنة المسابقات باعتبار النصر فائزاً بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ وخصمها من القادسية الذي حقق الفوز في المباراة بالنتيجة نفسها خلال الجولة الثانية للدوري الكويتي، بعد أن رجح صوت الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد كفة النصر خلال التصويت الذي تساوت فيه الأصوات 6-6 بامتناع ممثل النصر العضو علي حسين الديحاني عن التصويت بينما غاب عن الاجتماع ممثل نادي اليرموك إبراهيم الأنصاري.

ليكون صوت الشيخ أحمد اليوسف هو المرجح، حيث يحتسب بصوتين عند تساوي الأصوات، حيث صوت لصالح النصر ليحسم القضية مما دفع نادي القادسية إلى التحول إلى المرحلة المقبلة من الاستئناف، وهي التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»

ويحاول القادسية بشتى الطرق إلغاء قرار لجنة المسابقات وعودة النقاط لرصيده ليدخل سباق المنافسة من جديد خاصة أن الجولة الثالثة شهدت تعادل رباعي القمة الكويت مع كاظمة بثلاثة أهداف لكل منهما وأيضا السالمية أمام النصر بالتعادل السلبي ليتساوى الرباعي في نفس الرصيد 7 نقاط بينما القادسية يحتل الترتيب السادس برصيد أربع نقاط عقب الفوز على الجهراء بهدفين مقابل لاشئ، وشهدت الجولة الثالثة انتفاضة العربي الذي تغلب على الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خطف التضامن التعادل الإيجابي من الفحيحيل في الوقت الضائع بهدف لكل منهما ليستمر الاثنان في مؤخرة جدول الترتيب.

ترقب

في الأثناء تسعى اللجنة الفنية للاتحاد الكويتي لتحضير مباريات ودية دولية من الطراز الأول للمنتخب الكويتي بعد الاتفاق مع المنتخب الكرواتي لمواجهة الأزرق وديا في ديسمبر المقبل .

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعول على إمكانية المشاركة في الدورة الرباعية الدولية التي تنظمها السعودية بمشاركة «الأخضر» ومنتخبي البرازيل والأرجنتين ، وذلك قبل أن يعلن تركي آل الشيخ ريس الهيئة العام للرياضية السعودية أمس عن أن المنتخب العراقي هو رابع المنتخبات المشاركة في الدورة التي ستنظم في الرياض وجدة.

اتفاقية

من ناحية أخرى تم توقيع مذكرة تعاون بين الاتحادين الكويتي والكرواتي من خلال مذكرة تعاون بين الاتحادين للاستعانة بالخبرات على مستوى الحكام بعدما أدار طاقم كرواتي مواجهة الكويت وكاظمة إلى جانب تسهيل معسكرات الجانب الكويتي والمباريات الودية.

استفادة

تحاول اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد الكويتي الاستفادة القصوى من فترة التوقفات الدولية لتنظيم عدد من اللقاءات الودية خلال الفترة المقبلة لتكون فرصة أمام الجهازين الفني والإداري للأزرق الأول والأوليمبي بقيادة المدرب الكرواتي روميو يوزاك لترتيب أوراقهم وتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة بعدما توصلت لجنة التسويق لاتفاق مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في استضافة وصيف مونديال روسيا في الكويت لمواجهة الأزرق الكويتي بكامل نجومه ودياً في ديسمبر المقبل.